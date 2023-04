Ancelotti, Champions, Sinner e Russia: le ultimissime

Ancelotti: "Vorrei restare al Real". in Champions attesa per City-Bayern. Sinner ottavo nella classifica Atp. Germania pronta a vietare l'ingresso agli atleti russi

ROMA - "Futuro Carlo Ancelotti? C'è un bel detto che fa proprio al caso: le chiacchiere le porta via il vento. Ed è così, ho un contratto fino al 30 giugno 2024 e mi piacerebbe rispettarlo". Così a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 Carlo Ancelotti, il tecnico del Real Madrid di cui si è parlato anche come nuovo ct del Brasile. Come una finale anticipata, Manchester City-Bayern è il piatto prelibato dei quarti di finale della Champions presidiati da tre squadre italiane, una delle quali avra' la concreta possibilità di arrivare fino in fondo. Grazie agli 80 punti scaduti a Holger Rune, Jannik Sinner registra il suo nuovo best ranking salendo all'ottava posizione della classifica mondiale Atp. Ruud, invece, scavalca Medvedev al 4° posto. Stabili Musetti, Berrettini e Sonego, risale Cecchinato che guadagna quasi 20 posizioni grazie alle semifinali all'Estoril. Con l'ottava piazza, Jannik diventa il quinto miglior italiano di sempre nel ranking, il quarto se consideriamo solo l'era Open. Nel caso di riammissione alle competizioni internazionali, gli atleti provenienti dalla Russia potranno vedersi vietato un eventuale ingresso in Germania. "I paesi in cui si svolgono grandi eventi sportivi non sono impotenti. Possono regolare attraverso il rilascio dei visti se i russi possono effettivamente partecipare", ha detto Nancy Faeser, ministra tedesca dell'Interno e responsabile per lo Sport, parlando con i media del gruppo Funke. Ascolta le news della mattina