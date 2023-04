Inter, Juventus, Sinner e Formula Uno: le ultimissime

Inzaghi : "Servono testa e cuore". Grigliata di Pasquetta per la Juventus. Sinner sfiderà Schwartzman. Si lavora ad un Gran Premio in Vietnam

ROMA - Vigilia di andata dei quarti di finale di Champions per l'Inter che si gioca gran parte della sua stagione proprio in questa competizione: “Serve una gara di testa e cuore – carica il tecnico nerazzurro Inzaghi -. Sul cuore non ho dubbi, i ragazzi l'hanno sempre messo. La testa è molto importante, non dobbiamo pensare agli ultimi episodi, andare oltre fortuna e sfortuna". Clima di festa e serenità per la Juventus alla Continassa. Dopo l'allenamento mattutino con i tifosi invitati dal club ad assistere, i giocatori bianconeri si sono ritrovati a tavola per la classica grigliata di Pasquetta. I calciatori erano accompagnati dalle famiglie. Sarà Diego Schwartzman l'avversario di Jannik Sinner al 'Rolex Monte-Carlo Masters', terzo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 5.779.335 di euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco. Intanto prima vittoria a Montecarlo per Matteo Berrettini che nel giorno d'esordio ha superato lo statunitense Maxime Cressy, n.38 ATP, con il punteggio di 6-4, 6-2 in un'ora e 26 minuti. Stefano Domenicali, presidente e CEO della Formula 1, ha incontrato i funzionari di Hanoi e del governo vietnamita per discutere la possibilità di ospitare una gara nella capitale il prossimo anno, come riferito dal quotidiano Vietnam Express. Ascolta le news del pomeriggio