Cassano, CR7, Benevento e Diletta Leotta: le ultimissime

La replica di Antonio Cassano era solo questione di tempo e alla fine è arrivata attraverso una storia Instagram, a due giorni di distanza dall'attacco sferratogli da José Mourinho, che dopo il match vinto dalla Roma sul campo del Torino aveva indirizzato parole 'di fuoco' nei confronti dell'ex giallorosso che ne aveva di recente criticato il gioco. "Attento Antonio, hai 40 anni e io 60, a volte arrivano i Marko Livaja e dopo è dura", ha detto lo 'Special One' riferendosi a una presunta lite tra il barese e il croato ai tempi dell'Inter. "Nella mia vita non è mai stato duro niente - ha risposto invece Cassano -. Anzi, il vero momento duro l'ho vissuto da zero a 18 anni perché dove vivevo io o eri sveglio, furbo e figlio di buona donna oppure non andavi avanti. Con Livaja ho litigato - conferma 'Fantantonio' - e ci siamo detti di tutto, io a lui e lui a me ma poi, dopo due giorni, amici come prima e siamo andati avanti.

Problemi per Cristiano Ronaldo durante l'ultima partita dell'Al Nassr in campionato. La squadra saudita ha affrontato l'Al Feiha raccogliendo solo uno 0-0 che lancia l'Al Ittihad al comando della classifica con 3 punti di vantaggio. Il fuoriclasse portoghese, al termine dei 90 minuti, si è rivolto agli avversari per l'atteggiamento ostruzionistico che avrebbero messo in atto. Ronaldo ha così lasciato in campo urlando più volte: "Non vuoi giocare, non vuoi giocare!". A farlo alterare ancora di più sono state probabilmente le tante occasioni fallite durante la partita per regalare la vittoria alla sua squadra.

Una Pasquetta decisamente da dimenticare per il Benevento, sconfitto al 'Vigorito' nello scontro salvezza con la Spal (anticipo della 32ª giornata di Serie B) a cui è seguita la contestazione dei tifosi e le dimissioni del tecnico Roberto Stellone, il terzo stagionale dopo Fabio Caserta e Fabio Cannavaro. Il club giallorosso si trova in una situazione complicata, all'ultimo posto in classifica. Dopo le dimissioni di Stellone, è stato scelto Andrea Agostinelli come traghettatore per il finale del campionato.

"Sorprese di Pasqua". Con questa frase Diletta Leotta e Loris Karius hanno rivelato il sesso del loro bebè. La coppia ha scelto il giorno di Pasqua per dare l'annuncio a tutti i rispettivi followers sui social. La conduttrice italiana e il portiere del Newcastle hanno annunciato di aspettare una bambina. Lo hanno fatto attraverso un video su Instagram. La coppia ha passato le vacanze di Pasqua in famiglia. Con Diletta c'erano infatti le nipoti. La coppia ha svelato il sesso della futura nascitura tra palloncini rosa e una torta con una cicogna che portava un fagottino rosa.