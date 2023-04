Napoli, Inter, Roma e Lazio: le ultimissime

Il Napoli si è allenato questa mattina alla vigilia della gara di mercoledì contro il Milan valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League. La domanda ricorrente è la seguente: Osimhen ci sarà? Indicazioni da Castel Volturno. Il centravanti nigeriano non si è allenato in gruppo ma continua a lavorare a parte. La buona notizia è che Raspadori ha svolto l’intera seduta in gruppo. Assente anche Simeone. L'argentino ha svolto gli esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del bicipite femorale destro.

Alle ore 21, all'Estadio da Luz, l'Inter fa visita al Benfica per l'andata dei quarti di finale di Champions League. I nerazzurri stanno vivendo un periodo di grande difficoltà e nelle ultime quattro partite di campionato hanno raccolto appena un punto, ecco la probabile formazione.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Martinez

Il biennale è pronto, adesso Chris Smalling deve dare una risposta sul suo futuro. La Roma dopo un lungo tira e molla ha offerto al suo pilastro difensivo lo stesso stipendio che percepisce attualmente (3,8 milioni, ma con bonus inclusi), Smalling sta riflettendo attentamente e con il suo agente arrivato nella capitale potrebbe convincersi ad accelerare la sua decisione per chiudere la stagione senza ulteriori pensieri.

Pasqua e Pasquetta di riposo tra grigliate con amici e passeggiate in centro, la Lazio ha passato gli ultimi due giorni senza allenamenti. Mini vacanza concessa da Sarri, ma oggi si torna a lavoro per iniziare a pensare all’anticipo di venerdì contro lo Spezia (20:45). Il tecnico chiede ancora continuità dopo i tre punti fondamentali contro la Juve. Secondo posto consolidato e Roma a 5 punti di distanza (con gli scontri diretti a favore). Nell’uovo i biancocelesti hanno trovato un bel regalo.