Inter, City, Napoli e Sonego: le ultimissime

Vittoria pesantissima per l'Inter, che espugna il da Luz di Lisbona nell'andata dei quarti di finale di Champions League superando il Benfica con un 2-0 firmato dal colpo di testa di Barella e dal rigore di Luaku. Prestazione lucida e concreta della squadra di Inzaghi, che si proietta verso la semifinale.

Il Manchester City si aggiudica il primo round con il Bayern Monaco nell’altro quarto di finale di Champions giocato in Inghilterra. I Citizens si impongono con un netto tre a zero. A segno Rodri, Bernardo Silva e Haaland.

Show di Luciano Spalletti nella sala stampa di San Siro, dove il tecnico del Napoli ha parlato alla vigilia dell'andata dei quarti di Champions League in casa del Milan. Rispondendo all'ultima domanda l'allenatore azzurro si è infatti reso protagonista di un divertente siparietto con cui ha voluto chiudere la 'querelle' a distanza con il collega Pep Guardiola. Il tecnico del Manchester City, prima dell'andata del suo quarto di finale (in casa contro il Bayern Monaco) ha definito come "scontroso" Spalletti che aveva reagito nervosamente alle parole dello spagnolo, 'reo' di aver dato il Napoli come favorito per la vittoria del trofeo: "Se ha capito male gli chiedo scusa e mi alzo anche in piedi - ha detto l'allenatore del Napoli alzandosi davvero dalla sedia.

Un altro piccolo capolavoro quello realizzato da Lorenzo Sonego sulla terra di Montecarlo in cui si sta svolgendo il Masters 1000. L'azzurro ha infatti battuto il francese Humbert in quella che è stata una vera e propria battaglia in cui il tennista italiano ha annullato ben 4 match point all'avversario, firmando una rimonta da urlo.