Champions League, Smalling, Solbakken e Juve: le ultimissime

Archiviato il martedì di Champions League oggi è la volta delle altre due sfide dei quarti di finale. Questa sera si affronteranno Milan e Napoli nell’attesissima sfida di San Siro e Real Madrid-Chelsea, gara che si disputerà al Santiago Bernabeu.

Si era tagliato lo stipendio per scegliere la Roma una prima volta, alla fine dell’estate del 2019, quando il Manchester United non lo voleva più. Si era impuntato per tornare a Trigoria l’anno dopo, aspettando che la neonata proprietà Friedkin investisse 15 milioni sul suo modo di difendere. Quattro anni dopo, senza ancora aver mai giocato una partita in Champions League, Chris Smalling ha deciso di chiudere le trattative e rinnovare di nuovo con la Roma. Per lui contratto biennale a circa 3,8 milioni all’anno, inclusi i bonus.

L’esito degli esami è arrivato ieri pomeriggio: Ola Solbakken, dopo la partita contro il Torino, ha riportato una lussazione recidiva alla spalla sinistra, già operata la scorsa estate. D’accordo con la Roma il giocatore ha deciso di non operarsi e di optare per una terapia conservativa.

Sono stati giorni di attesa e di riflessione per la Juve, che dopo la decisione del Giudice Sportivo di chiudere la Curva Sud dell'Allianz Stadium - a seguito dei cori razzisti per Lukaku - contro il Napoli, ha valutato di ricorrere in Tribunale. Adesso è arrivata la conferma del ricorso. Il responso è atteso venerdì 14 aprile, data dell'udienza.