Milan-Napoli, Lazio, Rudi Garcia e Sinner: le ultimissime

Manca sempre meno alla sfida tutta italiana di questa sera, che vedrà impegnate Milan e Napoli a San Siro. Senza Osimhen e Simeone e con Raspadori non al top, Spalletti può proporre Elmas falso-nove. Ecco la probabile formazione del Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Elmas, Kvaratskhelia. Ecco la probabile formazione del Milan che ritrova Kalulu tra i convocati: Maignan, Calabria, Kjaer, Tomori, Theo, Tonali, Bennacer, Krunic, Diaz, Leao, Giroud.

Un altro sold out, l’ennesimo della stagione da parte dei tifosi della Lazio. Venerdì sera al Picco il settore ospiti è tutto esaurito: 1500 tifosi pronti a dare supporto alla squadra di Sarri in un’altra tappa del cammino Champions. Sono 8 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte il bilancio lontano dall’Olimpico. I laziali si preparano ad un’altra festa. E pure contro l’Inter, a San Siro il prossimo 30 aprile, settore ospiti al completo.

Rudi Garcia non sarà più l'allenatore dell'Al Nassr. Secondo quanto riportato da Marca, l'ex tecnico della Roma è stato ritenuto il principale responsabile dei risultati deludenti della squadra saudita, che a sette turni dalla fine del campionato, si trova al secondo posto in classifica, con tre lunghezze da recuperare sull'Al Ittihad. Formazione che si è imposta anche nella semifinale della Supercoppa saudita, eliminando l'Al Nassr. Alla base della scelta, oltre ai risultati, anche un rapporto non idilliaco con lo spogliatoio. Ronaldo e compagni hanno avuto con Garcia un duro confronto nello spogliatoio, dal quale sarebbe scaturita la scelta di esonerare Garcia.

Vittoria facile per Jannik Sinner, che vola agli ottavi di finale del "Rolex Monte-Carlo Masters", terzo Masters 1000 stagionale, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Montecarlo. L'altonesino, al debutto sulla terra battuta, batte Diego Schwartzman, compagno di doppio, costretto al ritiro.