Milan-Napoli, Real Madrid-Chelsea, Euro 2032 e Berrettini: le ultimissime

Il Milan vince la gara d'andata dei quarti di finale di Champions League con il risultato di 1-0. Decide il gol al 40' di Bennacer. Il Napoli, nonostante qualche buona occasione, paga l'assenza di Osimhen. Martedì 18 aprile la gara di ritorno al Maradona senza Anguissa, espulso per doppio giallo, e Kim. Il coreano è stato ammonito per proteste ed era diffidato.

Il Real Madrid non tradisce le attese e fa sua l'andata dei quarti di finale di Champions League con il Chelsea, imponendosi per 2-0 al Bernabeu. Quella che si presentava come una sfida impari per il momento vissuto dalle due squadre, si è rivelata in realtà molto più equilibrata di quanto ci si aspettasse, merito della generosa partita giocata dai Blues di Lampard, che almeno fino a quando sono restati in parità numerica hanno provato ad opporsi al Real. Benzema nel primo tempo e Asensio nella ripresa firmano comunque il meritato successo della squadra di Ancelotti, che andrà a Londra con un vantaggio più che rassicurante.

La candidatura italiana per gli Europei di calcio del 2032 è realta. La Figc ha infatti consegnato alla Uefa il dossier finale e nei prossimi mesi è attesa la valutazione da parte del massimo organismo calcistico europeo che, durante il Comitato Esecutivo in programma il prossimo 10 ottobre, renderà nota la sede degli Europei del 2028 e del 2032. L'altro Paese che ha presentato il dossier è la Turchia, mentre intanto Gabriele Gravina mostra soddisfazione: "È una straordinaria opportunità per l'Italia" ha detto il presidente federale. Le città designate a ospitare la fase finale dell'Europeo sono Milano, Torino, Verona, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Cagliari.

Dopo la rimonta incredibile subita nel primo set forse in pochi, pochissimi avrebbero scommesso su Berrettini. E invece Matteo, dopo un avvio eccezionale in cui è riuscito a portarsi sul 5-0, ha cancellato l'improvviso blackout del primo set (si è fatto ribaltare 7-5 da Cerundolo) e ha ricominciato a giocare, alzando il ritmo e ritrovando fiducia e colpi. Il secondo set l'ha portato a casa al tie break (7-6) e nel terzo ha strappato il servizio all'argentino nel momento caldo del match, trionfando 6-4 in due ore e 43' minuti. Così l'azzurro si regala l'accesso agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo, dove sfiderà il danese Rune.