Roma, Juventus, Fiorentina e tennis: le ultimissime

Oggi in campo Roma, Juventus e Fiorentina. Tre italiani a caccia dei qurti a Montecarlo

ROMA – Si chiude l'andata dei quarti di finale delle competizioni europee così dopo la Champions è tempo di Europa e Conference League. La prima a scendere in campo sarà la Roma che alle 18.45 sfiderà il Feyenoord in Olanda. Alle 21 invece toccherà alla Juventus che ospita lo Sporting. Alla stessa ora ma in Conference la Fiorentina sarà di scena a Lez contro il Poznam. Le probabili formazioni. Tre italiani agli ottavi di finale a Montecarlo. Dopo le qualificazioni di Musetti e Sinner, ieri sera è arrivata anche quella di Matteo Berrettini che ha impiegato 2 ore e 42 minuti per battere Francisco Cerundolo con il punteggio di 5-7, 7-6, 6-4. Una vittoria di testa e cuore per il romano che è riuscito a non staccare la spina nonostante il blackout del primo set, perso da 5-0 a 7-5.