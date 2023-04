Sarri, Roma, Ituma e Sinner: le ultimissime

Sarri: "Spezia-Lazio come una Parigi-Roubaix". Visite mediche a Roma per Aouar. Muore la pallavolista Julia Ituma. Sinner ai quarti a Montecarlo

ROMA - "Spezia-Lazio sarà come una Parigi-Roubaix, piena di tratti in cui può succedere di tutto". Lo dice Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, in conferenza stampa prima della trasferta in Liguria di domani. "Quello dello Spezia è uno stadio particolare, con i tifosi vicinissimi al campo. Affrontiamo una squadra che nelle ultime sei partite ne ha persa solo una in casa, e che in casa ha battuto l'Inter - continua il tecnico - E' una partita con grandissimi rischi. In gare come quelle di domani a volte abbiamo peccato di presunzione e l'abbiamo pagata, vincere domani mi renderebbe contento a livello di mentalità". La Roma accelera per regalare a Mourinho il primo colpo della campagna estiva di calciomercato. Il giorno di Pasquetta Houssem Aouar, giocatore del Lione e della nazionale algerina, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, è stato al Campus BioMedico di Roma per svolgere le visite mediche propedeutiche alla firma del contratto con il club giallorosso. Una tragedia colpisce l'Igor Novara, squadra femminile di volley, che ieri ha giocato in Turchia contro l'Eczacibasi, per il ritorno delle semifinali di Champions League. Julia Ituma, opposto diciottenne della squadra piemontese, è precipitata dalla finestra della sua stanza d'albergo ed è morta sul colpo. Jannik Sinner si qualifica per i quarti di finale del "Rolex Monte-Carlo Masters", terzo Masters 1000 stagionale. Il tennista altoatesino, numero 8 del mondo e settima testa di serie del torneo, ha sconfitto negli ottavi il polacco Hubert Hurkacz, decima forza del tabellone, in rimonta e in tre set, con il punteggio di 3-6 7-6(6) 6-1, maturato in due ore e 28 minuti di gioco. berrettini invece si è ritirato per un problema agli addominali. Ascolta le news della mattina