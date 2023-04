Lazio, Roma, Juventus e Inter: le ultimissime

Nergli anticipi Spezia-lazio e Cremonese-Empoli. Mourinho in ansia per Dybala ed Abraham. Szczesny: "Solo palpitazioni sto bene

ROMA – Si apre oggi la 30ª giornata del campionato di serie A, la Lazio di Sarri sarà di scena al Picco alle 20.45, prima alle 18.30 Cremonese-Empoli. Piove sul bagnato in casa Roma. Nella sconfitta in Olanda nella gara d'andata contro il Feyenoord la Roma perde anche Paulo Dybala e Tammy Abraham per infortunio. L'argentino è costretto a uscire nel primo tempo per un problema muscolare all'adduttore della coscia destra, mentre l'inglese ha riportato una lussazione della spalla destra. "Ho avuto un po' di ansia e paura perché è una cosa che non mi è mai successa e non riuscivo a respirare, ma ho fatto i controlli ed è tutto a posto": l'estremo difensore della Juventus Szczesny si è presentato davanti alle telecamere nel post-partita e ha tranquillizzato tutti dopo le palpitazioni accusate durante la sfida contro lo Sporting Lisbona. L'imprenditore italiano Andrea Radrizzani, titolare attraverso la società di investimento Aser Ventures della quota di maggioranza del Leeds United starebbe valutando di fare un'offerta per l'Inter.