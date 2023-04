Lazio, Napoli, Ituma e Sinner: le ultimissime

La Lazio vince al Picco. Scorta per De Laurentiis. Parlano le amiche dellaItuma. Sinner in semifinale a Montecarlo

ROMA - Inarrestabile Lazio che al Picco batte lo Spezia 0-3 vola a quota 61 punti e consolida il secondo posto:, in avvio travresa dello Spezia poi i biancocelesti entrano in partita e superano i padroni di casa: sblocca Immobile su rigore, nella ripresa Anderson e il neo entrato Marcos Antonio chiudono il match. Scorta per il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto si è appreso, la misura è stata decisa dalla prefettura del capoluogo campano in seguito alle tensioni con una parte degli ultras. Nell'ultima partita di campionato in casa contro il Milan i tifosi sono stati in silenzio per protestare contro i prezzi dei biglietti delle curve e l'applicazione rigida delle misure sugli striscioni e le bandiere da portare nello stadio. "Avremmo tanto voluto che Julia condividesse con noi il suo dolore, perché nella vita come nello sport qualsiasi ostacolo diventa più facile da superare se lo si affronta assieme, come una squadra". Lo affermano le compagne di Julia Ituma, in una nota congiunta diffusa dalla società Igor Volley Novara. Jannik Sinner si aggiudica il derby italiano nei quarti del torneo di Montecarlo, terzo Masters 1000 stagionale, e vola in semifinale dove domani sfiderà il danese Holger Rune. L'altoatesino ha battuto Lorenzo Musetti con il punteggio di 6-2 6-2 in un'ora e 15 minuti di gioco. Ascolta le news del pomeriggio