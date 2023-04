Milan, Premier League, Aia e Ferrari: le ultimissime

Il Bologna frena il Milan. L'Aston Villa supera il Newcastle. In arrivo il nuovo presidente dell'AIA. Elkann bacchetta la rossa

ROMA – Il Milan non va oltre l'1-1 al Dall'Ara contro il Bologna e aggancia la Roma al quarto posto in classifica. Sbloccano subito i padroni di casa che dopo meno di 1' sono già avanti con Sansone, nella ripresa il pareggio dei rossoneri con Pobega. Per i rossoneri secondo pareggio di fila mentre la squadra di Mottha aggancia la Juventus al settimo posto e continua a sognare l'Europa. L'Aston Villa si impone per 3-0 sul Newcastle, nell'anticipo della 31/a giornata di Premier League. Le reti di Ramsey all'11', poi doppietta di Watkins al 64' e all'83'. Un risultato che rilancia le ambizioni europee dell'Aston Villa, ora sesto a 50 punti a -3 dal Tottenham quinto. Dopo centodiciannove giorni di interregno, domani l'Aia andrà ad elezioni per eleggere il suo nuovo presidente. Per il post Alfredo Trentalange, dimessosi lo scorso 18 dicembre in seguito al caso legato all'arresto dell'ex procuratore capo degli arbitri, Rosario d'Onofrio, per traffico di droga internazionale, il nome è quello di Carlo Pacifici della sezione di Roma1. Lapo Elkann bacchetta la Ferrari. In un post su Twitter il fratello del presidente John Elkann si lascia andare a un duro sfogo legato alle difficoltà del team di Maranello in Formula 1. "La Ferrari ha bisogno di serietà e squadra vincente nei box e fuori. E' ora di darci una svegliata, basta con politica e giochini così non si vincerà mai", dice Lapo Elkann senza giri di parole.