Immobile, Roma , Juventus e Inter: le ultimissime

Spavento per Immobile. La Roma ospita l'Udinese. Juve a Reggio Emilia per risalire ancora. Summit notturno tra i dirigenti nerazzurri e Inzaghi

ROMA - Mattinata di grande spavento ma nessuna conseguenza fisica per Ciro Immobile e i suoi cari: il centravanti e capitano della Lazio ha distrutto stamattina la sua Land Rover Defender in un incidente stradale a Roma. L'auto del bomber biancoceleste, su cui viaggiavano anche le sue due figlie, ha impattato con il tram numero 19 mentre attraversava ponte Matteotti, tra Prati e Flaminio. Il tram è uscito fuori dalle rotaie, la macchina ne è uscita distrutta. L'incidente ha coinvolto sette persone oltre a Immobile, compresi anche dei passeggeri del tram, che sono stati portati al Gemelli per accertamenti. Il calciatore, "un po' indolenzito al braccio", parlando alle forze dell'ordine, ha spiegato che il tram sarebbe passato col rosso. Prosegue intanto la 30ª giornata di Serie A questa sera alle 20.45 la Roma cercherà contro l'Udinese il terzo posto in solitaria. Prima alle 18 la Juventus di scena a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Alle 12.30 Lecce-Sampdoria alle 15 Torino-Salernitana. Subito dopo la sconfitta interna dell'Inter contro il Monza la dirigenza ha voluto vederci chiaro e non appena la squadra ha lasciato gli spogliatoio si è confrontata al gran completo con Inzaghi. Presenti Marotta e Ausilio oltre a Baccin, Antonello e il presidente Zhang. Marotta e soci hanno ribadito all’allenatore che l’obiettivo quarto posto resta imprescindibile (ballano 60 milioni di euro) per il futuro e la continuità della guida tecnica per la prossima stagione.