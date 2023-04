Immobile, Inter, Sampdoria e Torino: le ultimissime

Frattura alla costola per Immobile. L'Inter fa ricorso contro la squalifica di Lukaku in Coppa Italia. Due pareggi negli anticipi della Serie A

ROMA - Ciro Immobile ha rimediato la frattura di una costola. Questo l'esito dei primi esami a cui è stato sottoposto l'attaccante della Lazio che questa mattina ha avuto un incidente stradale a Roma scontrandosi con il tram 19. Nell'impatto la parte frontale della vettura di Immobile, un fuoristrada, è andata distrutta. A bordo del suv c'erano le due figlie del bomber azzurro che per fortuna non hanno riportato ferite ma solo tanto spavento. In una nota la Lazio comunica che Immobile ha riportato anche “un trauma distorsivo della colonna vertebrale". Il calciatore resterà in osservazione presso il reparto di medicina di urgenza del gemelli dov'era stato portato per dei controlli: saterà il Torino e con molte probabilità l'Inter. L'Inter intanto ha presentato ricorso contro la squalifica comminata a Romelu Lukaku nell'andata della semifinale di Coppa Italia. Nell'anticipo dell'ora di pranzo della serie A tra Lecce e Sampdoria esce fuori un pareggio che non serve a nessuno. La Salernitana strappa un punto fondamentale al Torino in ottica salvezza: all'Olimpico Grande Torino la sfida tra le due squadre granata finisce 1-1. Ascolta le news della mattina