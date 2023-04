Roma, Juventus, Immobile e Moto Gp: le ultimissime

Roma terza da sola. Immobile: "me la sono vista brutta". Rins vince in America

ROMA - La Roma batte l'Udinese 3-0 allo stadio Olimpico e vola al terzo posto in solitaria. Sblocca Bove al 37' bravo a ribattere in rete dopo il palo colto da Cristante su rigore, al 10' della ripresa Pellegrini raddoppia. A 20' dalla fine l'Udinese sbaglia un calcio di rigore coìn Pereyra. In pieno recupero Abraham sigla il 3-0. Secondo ko di fila in campionato per la Juventus di Massimiliano Allegri, che dopo aver perso sul campo della Lazio cade anche la Mapei Stadium, stesa dalla rete segnata al 64' dal subentrato Defrel. Immobile resterà una notte al Gemelli in osservazione dopo l'incidente stradale di questa mattina a Roma dove si è scontrato con la sua auto contro un tram e nel quale ha riportato la frattura di una costola. In queste ore rimbalzano le sue dichiarazioni: “Se fossimo stati nella macchina piccola non so cosa poteva succedere, ce la siamo vista bruttissima”. Alex Rins su Honda Lcr ha vinto il Gran Premio delle Americhe classe MotoGp. Sul circuito di Austin lo spagnolo ha preceduto la Ducati del team VR46 di Luca Marini e la Yamaha di Fabio Quartararo e . Quarta la Aprilia di Maverick Vinales. Cade a metà gara il campione del mondo Francesco Bagnaia su Ducati dopo un week-end da protagonista con la pole position e la vittoria nella sprint-race. Ascolta le news del pomeriggio