Immobile, Napoli, Juve e Montecarlo: le ultimissime

Dopo la grande paura per lo spaventoso incidente che lo ha visto coinvolto e in attesa di conoscere l'esito degli accertamenti sulla dinamica dello scontro, Ciro Immobile parla attraverso il suo legale. Il capitano della Lazio e la moglie Jessica hanno infatti condiviso sui rispettivi profili social le parole dell'avvocato Erdis Doraci. "Il pensiero del mio assistito Ciro Immobile, scosso per quanto successo oggi, va alle sue due figlie e al conducente del tram, al quale augura pronta ripresa - si legge nella nota pubblicata da Ciro e Jessica tra le rispettive storie Instagram -. Sollevato che nessuno abbia riportato lesioni gravi, conscio in questo momento difficile di aver agito correttamente, confida in pieno nelle autorità che stanno svolgendo gli accertamenti”.

Dopo le polemiche per la gara d'andata tra Napoli e Milan giocata a San Siro, la Uefa ha comunicato ufficialmente l'arbitro che dirigerà la sfida di ritorno in programma martedì 18 aprile allo Stadio Diego Armando Maradona. Sarà Szymon Marciniak a dirigere l'incontro del Maradona tra Napoli e Milan dopo l'1-0 per i rossoneri a San Siro. Il polacco a dicembre ha arbitrato l'emozionante finale Mondiale in Qatar tra Argentina e Francia.

La seconda sconfitta di fila in campionato non va giù ai tifosi della Juventus, che a pochi giorni dal ritorno dei quarti di Europa League in casa dello Sporting (battuto 1-0 nel primo round) è caduta al Mapei Stadium. Dopo il ko dell'Olimpico contro la Lazio è arrivato infatti anche quello con il Sassuolo e sui social il popolo bianconero ha espresso tutta la sua delusione. Non fa eccezione un tifoso vip come Lapo Elkann, che in realtà ha fatto sentire la sua voce già alla fine del primo tempo, con il risultato che era ancora fermo sullo 0-0. "Possiamo fare meglio, dai ragazzi" il messaggio motivazionale pubblicato sui profili social della Juve durante l’intervallo.

Andrey Rublev si aggiudica il Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista russo, numero 5 del seeding e 6 del mondo, ha sconfitto in finale il danese Holger Rune, sesto favorito del tabellone e numero 9 del ranking Atp, che sabato aveva battuto l'azzurro Jannik Sinner in tre set.