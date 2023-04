Immobile, Juve, Dele Alli e Ranking ATP: le ultimissime

Tutto il mondo Lazio e dello sport intorno a Ciro Immobile dopo l'incidente di domenica mattina. E Claudio Lotito, ai canali ufficiali del club, ha espresso tutta la vicinanza al suo attaccante: "Mi sono attivato da subito appena venuto a conoscenza dell’incidente di Immobile e delle sue figlie per alcuni aspetti organizzativi legati al loro ricovero. Ciro fa parte della nostra famiglia ed è un campione a cui sono particolarmente legato anche dal punto di vista umano. Siamo con lui, ci auguriamo che torni presto e faremo di tutto per fargli avere la massima serenità per pensare alla sua salute e a quella delle sue figlie. Un abbraccio, Ciro!”.

John Elkann è tornato a parlare della Juventus in un lettera inviata agli azionisti della holding Exor, di cui è il presidente. Nella missiva ha sottolineato che "La Juventus nega ogni illecito". Elkann ha rivolto un pensiero anche ad Andrea Agnelli, presidente dimissionario del club bianconero: "Desidero ringraziare il Consiglio di Amministrazione della Juventus per aver agito con responsabilità e in particolare il Presidente Andrea Agnelli, che ha guidato la Juventus in una fase ricca di cambiamenti e di vittorie.

Dele Alli nella bufera in Inghilterra, dove stanno facendo scalpore alcune immagini in cui si vede il calciatore immortalato in un festino a base di alcol. A pubblicarle è 'The Sun' che racconta della notte brava vissuta dal 27enne centrocampista inglese, che compare prima su un letto con quattro ragazze e tre amici (tra i quali il 26enne Izzy Jay Brown, ex Chelsea, spiega il tabloid) mentre prova a nascondere il viso con la mano sotto al berretto, poi intento ad inalare da un palloncino davanti a un tavolo in cui si vedono delle bombole di protossido di azoto, noto anche come gas esilarante o 'crack hippy’.

Novak Djokovic si conferma numero 1 del mondo dopo il torneo Master 1000 di Montecarlo. Il tennista serbo precede lo spagnolo Carlos Alcaraz e il norvegese Casper Ruud. Ai piedi del podio c’è il russo Daniil Medvedev. Nella Top10, Tsitsipas scende di due posizioni e attualmente è quinto, Rublev dopo il successo ottenuto a Montecarlo consolida la sesta piazza mentre l’altro finalista Rune sale al settimo posto.