Roma, Napoli, Dani Alves e Nba: le ultimissime

Attraverso un comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali, la Roma annunciato l'interruzione immediata del rapporto lavorativo con Pietro Berardi, che ha ricoperto il ruolo di Corporate CEO del club giallorosso dal 6 ottobre 2021. Berardi era arrivato alla Roma con una brillante carriera che lo aveva visto lavorare in posizioni di rilievo presso prestigiose società di livello internazionale in tutto il mondo.

Il divieto di trasferta e di vendita dei biglietti imposto ai tifosi del Feyenoord residenti in Olanda per la partita contro la Roma potrebbe non bastare. Si teme, infatti, comunque l'arrivo numeroso dei sostenitori olandesi nella Capitale nel giorno del ritorno dei quarti di Europa League che i giallorossi devono giocare giovedì prossimo (20 aprile). È allarme per l'ordine pubblico e la sicurezza, con Prefettura e Questura già attive per tenere sotto controllo la situazione. Quello che preoccupa maggiormente però è un nuovo elemento: alcuni gruppi della tifoseria del Feyenoord hanno accettato l’invito degli ultras del Napoli e hanno raggiunto il capoluogo campano. Potrebbero assistere alla sfida di Champions con il Milan e poi dirigersi verso Roma, forse affiancati proprio dai tifosi napoletani, che tengono viva una certa rivalità con quelli giallorossi.

Giornata importante quella odierna per l'ex stella del Barcellona e della nazionale brasiliana Dani Alves, in carcere dallo scorso 20 gennaio con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una donna. I fatti, ormai noti, fanno riferimento a una serata in una discoteca della città catalana che risale al 30 dicembre scorso in cui il brasiliano avrebbe aggredito sessualmente una donna. Nella giornata di oggi Alves si è presentato in tribunale e ha reso nota la sua testimonianza ammettendo, al contrario di quanto fatto all'inizio, di aver avuto un rapporto sessuale consensuale con la ragazza. L'ex calciatore rimarrà in carcere fino al processo, la cui data non è ancora nota.

Buona la prima nei playoff Nba per i Miami Heat, che nei quarti di finale della Eastern Conference superano in trasferta i Milwaukee Bucks: 117-130 il risultato finale con 35 punti di Butler, top-scorer dell’incontro. Partono bene anche Denver, Clippers e Lakers nella Western Conference.