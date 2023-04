Champions, Roma e Immobile: le ultimissime

Ascolta le news del momento in meno di due minuti

Grande attesa per Napoli-Milan, il Chelsea a caccia dell'impresa contro il Real Madrid. I giallorossi salutano il Ceo Berardi. L'attaccante oggi lascia il Gemelli

ROMA - Si giocherà alle 21 al Maradona quella che è considerata la partita dell'anno: di fronte Napoli e Milan nel ritorno dei quarti di finale di Champions dopo l'1-0 dei rossoneri maturato all'andata. Nell'altro match il Chelsea proverà a ribaltare a Londra il 2-0 rimediato contro il Real Mafdrid al Santiago Bernabeu all'andata. Le probabili formazioni. Divorzio fra la Roma e il Ceo Pietro Berardi. Lo ha comunicato la stessa società giallorossa. Da Trigoria specificano come non ci sia alcuna correlazione con l'apertura delle recenti indagini della Procura di Roma sulle plusvalenze e che decisione di interrompere il contratto sia maturata negli ultimi mesi dopo che sono emerse visioni diverse con i Friedkin. Ciro Immobile tornerà oggi a casa. è rimasto un’altra notte in osservazione all’ospedale Gemelli accanto a Michela, 10 anni, la figlia più grande: ha bisogno di ulteriori controlli. Giorgia è stata dimessa ieri dal Bambin Gesù, dove era assistita da Jessica, la mamma. Lui spera di tientrare il 30 contro l'Inter ma bisognerà attendere,.