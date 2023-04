Inter, Milan, Ituma e Scamacca: le ultimissime

Inzaghi: "Daremo tutto". Cori dei tifosi del Napoli sotto l'Hotel del Milan. Commozione ai funerali di Ituma. Scamacca operato al ginocchio

ROMA - Vigilia di Champions per l'Inter che a San Siro contro il Benfica si gioca le semifinali forte del 2-0 ottenuto in Portogallo. In campionato per i nerazzurri zoppicano ma Inzaghi fa una promessa: "C'è la volontà di fare quest'ultimo mese nel migliore dei modi perchè ci giochiamo tanto. Sarà un mese difficile, siamo concentrati sulla semifinale con il Benfica. In Champions abbiamo fatto un bel percorso, la sfida di andata a Barcellona ha rappresentato la svolta in Europa. In campionato non stiamo vivendo il nostro miglior momento, non riusciamo a sbloccare o a chiudere le partite. E alla prima occasione subiamo gol. E' una situazione che vogliamo cambiare. Ma adesso siamo concentrati sulla Champions. I tifosi ci sono sempre stati vicini, noi vogliamo regalar loro una bella soddisfazione". Urla e cori, "non dovete dormire", sotto l'albergo che ospita i giocatori del Milan: così un gruppo di tifosi del Napoli ha provato la scorsa notte a disturbare il riposo della comitiva rossonera, giunta ieri pomeriggio in città per il ritorno dei quarti di Champions League che si gioca stasera al 'Maradona'. Un applauso che ha rotto il silenzio e i canti del coro della parrocchia San Filippo Neri, che dalla chiesa al sagrato hanno accompagnato la bara di Julia Ituma, la pallavolista di 18 anni morta 5 giorni fa, all'uscita dalla chiesa, dove si sono conclusi i funerali. Le tante persone hanno circondato i familiari per una parola e un abbraccio, impedendo loro di fatto di poter uscire subito dalla chiesa. Gianluca Scamacca, attaccante del West Ham, è stato operato al ginocchio destro sabato scorso al Gemelli di Roma e l'ospedale ha dato oggi nuovi aggiornamenti sulle sue condizioni, stimando i tempi di recupero in 2-3 mesi.