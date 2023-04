Milan, Inter, Lazio e Roma: le ultimissime

Il Milan vola in semfiinale di Champions dove potrebbe affrontare l'Inter. Zaccagni: "Voglio un trofeo". Ecco il nuovo Ceo gillorosso

ROMA - Alla fine l'ha spuntata il Milan. I rossoneri hanno pareggiato al Maradona 1-1 contro il Napoli e hanno strappato il biglietto per le semifinali. I rossoneri potrebbero sfidare l'Inter che affronterà in casa il Benfica dopo la vittoria per 0-2 in Portogallo. In attesa che rientri Immobile il tecnico della Lazio Maurizio Sarri punta tutto su Mattia Zaccagni. Miglior bomber italiano della Serie A nel derby contro la Juventus l'attaccante ha raggiunto la doppia cifra ma la rete che lo ha fatto entrare di diritto nel cuore dei tifosi biancocelesti è stata quella con cui ha steso la Roma al derby: “Un'emozione incredibile – racconta a Lazio Style Channel -. Una vittoria importante per la partita in se, per il nostro percorso e per la classifica. Una serata perfetta così come lo è stato segnare sotto la Curva, coi compagni e la panchina intera a festeggiare. Veramente emozionante”. L'annuncio nel tardo pomeriggio e in serata la prima uscita ufficiale da Ceo della Roma. Lina Souloukou in serata, insieme a Ryan Friedkin, è andata in Campidoglio per un incontro conoscitivo con il sindaco Roberto Gualtieri.