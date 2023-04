Milan, Juve, Roma e Sinner: le ultimissime

Pioli ce l'ha fatta anche stavolta, ha superato Spalletti per la terza volta in stagione e si è preso la semifinale di Champions League con il Milan. Al Maradona è finita in pareggio, ma basta ai rossoneri l'1-1 per eliminare il Napoli e passare il turno. Pioli ha parlato anche nella conferenza stampa post match. Alla domanda sull'arbitro e sugli episodi controversi ha tagliato corto e risposto stizzito: "Ma di cosa stiamo parlando". Poi ha aggiunto una battuta che è sembrata essere indirizzata a qualcuno del Napoli: "Noi non mettiamo il carro davanti ai buoi come qualcun altro”.

Il Collegio di Garanzia presso il Coni non è un giudice di merito. E tramite le “sezioni unite”, la presidente Gabriella Palmieri Sandulli e gli altri giudici Branca, Zimatore, Zaccheo e D’Alessio stabiliranno se il -15 è legittimo. L’udienza di oggi a Roma si aprirà però con una questione preliminare: la costituzione o meno in giudizio di Codacons e Associazione Club Napoli Maradona che, tramite l’avvocato Lubrano, chiedono di partecipare al processo per difendere il -15 e far revocare gli scudetti negli anni dei bilanci contestati. Non saranno presenti Agnelli, Nedved, Paratici e gli altri. Il dispositivo della sentenza potrebbe arrivare già in serata, al massimo domani. Tre scenari possibili: il Collegio può annullare integralmente la decisione della Corte d’Appello, può confermarla rendendola definitiva, oppure può annullarla rinviando la palla un’altra volta alla Corte.

Sorride José Mourinho, sorride la Roma in vista della decisiva sfida di Europa League contro il Feyenoord: Paulo Dybala si è già allenato in gruppo e contro gli olandesi ci sarà. Il numero 21 giallorosso ha svolto ieri in mattinata un controllo medico per tornare ad allenarsi con la squadra che ha dato esito positivo: l'argentino mette così nel mirino la sfida contro gli olandesi, in programma giovedì 20 aprile allo stadio Olimpico

Nel torneo Atp 500 di Barcellona, il "Barcelona Open Banc Sabadell", Jannik Sinner è uscito al primo turno giocando in coppia con l'australiano Alex de Minaur: avanti il messicano Santiago Gonzalez con il francese Edouard Roger-Vasselin, vittoriosi 6-4 7-6(3). Il tennista azzurro, però, si è preso comunque la scena per un gesto di fair play davvero da campione. Durante il secondo set, Roger-Vasselin effettua una volée vincente che l'arbitro punisce per un presunto doppio tocco sulla pallina. Il francese protesta, l'arbitro - irremovibile - spiega cosa ha visto, poi si inserisce Sinner che dice che il doppio colpo non c'è stato. A quel punto il giudice di sedia inverte la decisione e il pubblico accoglie con un scrosciante applauso il bel gesto di fair play di Jannik.