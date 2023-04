Roma, Napoli, Arbitri e Sinner: le ultimissime

Mourinho ha parlato in conferenza stampa a Trigoria. Ecco le parole del tecnico giallorosso alla vigilia del match di Europa League contro il Feyenoord, ritorno dei quarti di finale: "Rimonta come con il Salisburgo? È diverso dal Feyenoord. Dobbiamo avere pazienza, quello che conta è fare due gol in più di loro. Non so se vinceremo ma so che abbiamo una squadra in fiducia e che possiamo contare su uno stadio che vorrà giocare con noi. I nostri tifosi sanno la differenza tra essere allo stadio e giocare con noi. Dybala? Non so se giocherà”

Khvicha Kvaratskhelia ha provato in tutti i modi a lasciare il segno nel doppio confronto col Milan. Per quattro volte ha sfiorato il gol tra andata e ritorno e ha avuto la chance più clamorosa a dieci minuti dalla fine della gara del Maradona col rigore parato da Maignan. Il numero 77 del Napoli ha scritto un lungo ed emozionante post sui social a fine partita: "È difficile per me vedere i vostri occhi pieni di lacrime dato che non sono riuscito a regalarvi la felicità. Farò del mio meglio per imparare dall'esperienza di oggi". Chiaro il riferimento all'umore dei tifosi dopo l'eliminazione dalla Champions League.

Sono state rese note le designazioni arbitrali in vista della trentunesima giornata di campionato. Il turno si apre venerdì 21 aprile, con l'anticipo tra Verona e Bologna, diretto da Mariani. Sabato 22 si apre con Salernitana-Sassuolo (Camplone) e prosegue con Lazio-Torino (Ghersini). Domenica alle 20.45 il big match di giornata è all'Allianz dove sarà l'arbitro Fabbri a dirigere Juventus-Napoli. Lunedì il posticipo Atalanta-Roma, affidato ad Irrati.

Esordio senza problemi per Jannik Sinner al torneo Atp 500 di Barcellona, che si sta disputando sulla terra rossa. L'altoatesino batte in due set (6-2, 6-4) Diego Schwartzman, che aveva già battuto una settimana fa al Masters di Montecarlo. Con questo risultato Sinner vola agli ottavi di finale, conquistando la vittoria numero 25 della sua stagione.