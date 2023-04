Inter, Manchester City, Juve e Roma: le ultimissime

Inter da urlo, è in semifinale: sarà un derby da Champions con il Milan! I gol di Barella, Lautaro e Correa delineano un euroderby da sogno e garantiscono la presenza di un'italiana a Istanbul il 10 giugno. Le semifinali di andata sono in programma il 9 e 10 maggio (ore 21), mentre quelle di ritorno sono previste la settimana successiva (16 e 17 maggio, ore 21), con la Uefa che nelle prossime ore renderà noto la calendarizzazione delle sfide. Per quanto riguarda il derby di Milano, saranno i rossoneri di Stefano Pioli a giocare "in casa" il primo round a San Siro per far poi "visita" ai nerazzurri di Simone Inzaghi (sempre al 'Meazza') sette giorni dopo.

L'impresa per il Bayern di Tuchel era difficile e contro il Manchester City non è arrivata. All'Allianz Arena infatti i bavaresi non vanno oltre l'1-1 contro i Citizens nel ritorno dei quarti di Champions League. Il solito Haaland porta in vantaggio i suoi, prima della realizzazione su rigore di Kimmich.

Il Collegio di Garanzia presso il Coni ha concluso la sua camera di consiglio odierna, aggiornando a domani la riunione per decidere sul ricorso della Juve che chiede l'annullamento senza rinvio della penalizzazione di 15 punti inflitta dalla Corte federale di appello per il caso plusvalenze. La decisione, dopo il dibattimento, non arriverà dunque in serata. Il Collegio ha cinque giorni di tempo per il dispositivo della sentenza, che potrebbe arrivare già domani.

"Ciao, ci siamo di nuovo", così i tifosi del Feyenoord annunciano il loro ritorno a Roma e il loro arrivo a piazza di Spagna, il teatro degli scontri con le forze dell'ordine del 2015 in cui venne danneggiata anche la Barcaccia. Sono molte le foto che circolano sui social nonostante il divieto di trasferta, adesivi, facce oscurate, tutte immagini che certificano la presenza degli olandesi nella Capitale.