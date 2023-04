Roma, Juventus, Fiorentina e Champions: le ultimissime

Roma, Juventus e Fiorentina a caccia delle semifinali in Europa. Le date di Milan-Inter di Champions

ROMA – Si chiude questa intensa settimana europea per le italiane e dopo Inter e Milan vanno a caccia delle semifinali altre tre italiane: in Europa League alle 21 la Roma ospita il Feyenoord, da ribaltare l'1-0 rimediato in Olanda mentre la Juventus, sempre alle 21, di scena a Lisbona contro lo Sporting dopo la vittoria 1-0 ottenuta allo Stadium. In Conference alle 18.45 quasi una formalità per la Fiorentina che ospita il Lech Pozanm battuto 1-4 nella gara di andata. L'Uefa ha reso note le date delle semifinali della Champions League 2022/23. Il doppio derby di Milano si terrà tra mercoledì 10 maggio, con Milan-Inter, e martedì 16, giorno di Inter-Milan. Ad aprire il programma sarà Real Madrid-Manchester City, martedì 9 maggio, con il ritorno a casa degli inglesi mercoledì 17 maggio