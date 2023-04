Roma, Juventus e Fiorentina: le ultimissime

Roma e Juve in semifinale di Europa League. Intanto il Collegio di garanzia del Coni ha ridato i 15 punti tolti alla squadra di allegri. Italiano vola in semifinale di Conference

ROMA – La Roma travolge 4-1 il Feyenoord allo stadio Olimpico e vola in semifinale di Europa League dove si qualifica anche la JUventus che elimina lo Sporoitng Lisbona. Intanto il Collegio di garanzia Coni ha accolto il ricorso della Juventus contro la sentenza di 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze, rinviando però gli atti alla giustizia della Federcalcio per una nuova valutazione. Da oggi, in attesa di nuova sentenza, i bianconeri tornano terzi in classifica a 59 punti scavalcando i giallorossi che scendono al quarto posto. La Fiorentina si qualifica alle semifinali di Conference League nonostante la sconfitta interna contro il Lech Poznan. Ascolta le news del pomeriggio