Europa, Uefa, Paratici e Sinner: le ultimissime

In vendita i biglietti per le tre finali europee. Il 24 si riunisce il nuovo Football Board. Paratici lascia il Tottenham. Sinner: "Stavo male da giorni"

ROMA - "La vendita dei biglietti per le tre finali delle competizioni UEFA maschili per club è iniziata esclusivamente su UEFA.com/tickets/ e proseguirà fino alle 14:00 CEST del 28 aprile". È quanto si legge sul sito dell'Uefa, che ha comunicato la messa in vendita dei tagliandi per le grandi finali europee di Champions League, Europa League e Conference League, fornendo informazioni precise anche per quanto riguarda i prezzi dei biglietti. Fabio paratici si dimette dal Tottenham. La decisione dell'ex ds della Juve arriva all'indomani della sentenza del Collegio di Garanzia, che ha respinto tra l'altro il suo ricorso e confermato così la sua squalifica a 30 mesi, che la Fifa aveva già esteso a livello internazionale. Mourinho, Ancelotti, Zidane, Maldini. Sono solo alcune delle stelle del calcio riunite nel nuovo Football Board che si riunirà per la prima volta il 24 aprile. Si tratta di un organo consultivo, approvato dal Comitato Esecutivo dell'Uefa nella sua ultima riunione a Lisbona ad inizio mese. "Mi spiace dovermi ritirare dalla partita di oggi a Barcellona. Sono alcuni giorni che non mi sento troppo bene. Oggi lo stato di salute è peggiorato e non sono in grado di giocare". Con un messaggio su twitter Jannik Sinner spiega i motivi del suo forfait dal derby italiano con Lorenzo Musetti nei quarti di finale del torneo di Basrcellona. Ascolta le news della mattina