Immobile, Torino, Inter e Ancelotti: le ultimissime

Immobile punta alla convoczione contro il Torino. Juric: "A Roma per fare punti". Dura nota dopo la conferma della squalifica di Lukaku in Coppa Italia. Ancelotti: "Troppe gare così non va"

ROMA - Il capitano della Lazio, Ciro Immobile, si è allenato con i compagni alla vigilia della sfida con il Torino. Una vera sorpresa per i tifosi. Domenica scorsa Immobile aveva riportato una distorsione alla colonna vertebrale e una costola incrinata in un brutto incidente d'auto, ma dopo appena cinque giorni è tornato a fare lavori tattici e partitella, e ora punta alla convocazione per domani: una convocazione che, per quanto simbolica, darebbe grande carica ai suoi compagni. "Vedo sempre una squadra motivata: con Sarri sono state sfide combattute, ci proveremo anche domani": così il tecnico del Torino, Ivan Juric, alla vigilia della trasferta contro la Lazio. La Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC ha oggi confermato la squalifica di Romelu Lukaku, che non potrà così partecipare alla semifinale di Coppa Italia contro la Juventus di mercoledì prossimo. In un duro comunicato l'Inter "sente di dover rinnovare la vicinanza e il sostegno al proprio calciatore e manifesta il grande dispiacere nel prendere atto che la vittima è diventata l'unico colpevole". Ultima chiamata per la Liga. Il prossimo weekend potrebbe rappresentare l'ultima chance per il Real Madrid di rientrare in corsa per il titolo: 11 i punti di ritardo sul Barcellona a nove giornate dalla fine Ancelotti però punta il dito sulle troppe gare: “Per le varie federazioni i giocatori non contano nulla e qualcosa deve cambiare. In quattro mesi, dal 30 dicembre a oggi, escludendo la sosta per le nazionali, abbiamo concesso solo otto giorni liberi". Ascolta le news del pomeriggio