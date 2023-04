Juventus, Milan, Lazio e Djokovic: le ultimissime

Allegri sicuro: "Puntiamo al secondo posto". Pioli convoca Ibrahimovic, Sarri invece Immobile. Il serbo si è ritirato a Madrid

ROMA - "Da qui alla fine ci sono otto partite nelle quali vogliamo fare più punti possibili per restare tra le prime quattro: l'obiettivo è arrivare secondi": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida contro il Napoli. "Zlatan è convocato, sta bene anche se con un'autonomia limitata. Non ci sarà Giroud, ha preso un colpo Pobega ma vediamo domani": sono le parole di Stefano Pioli alla vigilia della sfida del Milan contro il Lecce. Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi contro il Torino delle 18 allo Stadio Olimpico: a sorpresa Immobile è stato convocato a quasi una settimana dal terribile incidente stradale. llarme rosso per Novak Djokovic. Il giorno dopo la sconfitta nei quarti a Banja Luka, il serbo n.1 del mondo è costretto a ritirarsi dal "Mutua Madrid Open". Ascolta le news della mattina