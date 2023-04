Lazio, Roma, Inter e Manchester City: le ultimissime

La Lazio perde in casa. Brutte notizie per la Roma. Lukaku giocherà contro la Juve in Coppa Italia. Guardiola in finale di FA Cup

ROMA - La Lazio cade all'Olimpico per 1-0 contro il Torino. Una sconfitta in campionato non accadeva dall'11 febbraio scorso, sempre in casa, contro l'Atalanta. Decisivo un gol di Ilic al 43'. Proprio lui, l'obiettivo di mercato biancoceleste (ai tempi al Verona), da gennaio in granata. Una beffa. I biancocelesti di Sarri ci provano sino alla fine. Tanto nervosismo con l'arbitro, Immobile dentro per più di una mezz'ora, vari tentativi dalle parti di Vanja Milinkovic. Niente da fare. Sarri va giù dur: "Ghersini va subito fermato". Nelle altre gare 3-0 della Salernitana sul Sassuolo, la Sampd batte lo Spezia 1-0 e spera ancora. Brutte notizie per la Roma: Chris Smalling e Georginio Wijnaldum, usciti per infortunio contro il Feyenoord giovedì, hanno riportato entrambi una lesione al flessore della coscia sinistra. Tutti e due i calciatori sono in forte dubbio per la sfida d'andata con il Bayer Leverkusen dell'11 maggio e secondo quanto filtra da Trigoria tra i due è il difensore inglese che avrà bisogno di più tempo per rientrare in campo. Romelu Lukaku sembrava destinato ad assentarsi per la gara di ritorno tra Inter e Juve di Coppa Italia. Negli scorsi giorni, infatti, era stato respinto il ricorso presentato dai nerazzurri per annullare la squalifica rimediata dall'attaccante belga negli ultimi minuti della partita dell'Allianz Stadium. Adesso, però, è arrivata la svolta dalla FIGC, che ha concesso la grazia a Lukaku: l'ex Chelsea potrà essere in campo nella partita tra Inter e Juve. Il Manchester City si è qualificato per la finale di FA Cup, la Coppa d'Inghilterra, battendo 3-0 a Wembley lo Sheffield United con una tripletta di Mahrez. Domani si giocherà l'altra semifinale, che metterà di fronte il Manchester United e il Brighton di Roberto De Zerbi.