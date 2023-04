Inter, Roma, Euro 2032 e Formula Uno: le ultimissime

Aperta un'inchiesta su Roma-Juve femminile per sputi e insulti. Abodi: "Fiducioso per Euro 2032". In arrivo nobità in F1

ROMA- L'Inter si ritrova ad Empoli e accorcia sul quarto posto: i nerazzurri stendono i toscani 0-3 grazie ad uno scatenato Lukaku autore di una doppietta e a Lautaro. Grazie a questo risultato la squadra di Inzaghi vola a quota 54 punti, scavalca momentaneamente il Milan che alle 18 sfida il lecce e va a -2 dalla Roma che domani sera sfiderà l'Atalanta a Bergamo. Coda velenosa per il match scudetto della serie A donne, tra Roma e Juventus, e stamattina la Procura della federcalcio - apprende l'ANSA - ha aperto un'indagine. L'inchiesta riguarda gli episodi accaduti ieri al 'Tre Fontane' durante e al termine del match, vinto 3-2 dalle giallorosse prime in classifica davanti alle bianconere; episodi riferiti tra l'altro con un tweet ripubblicato su Instagram dalla giocatrice bianconera Martina Rosucci, che parla di "vergogna". "Sono fiducioso per la candidatura agli Europei 2032. Mi auguro che la Uefa premi il nostro documento". Così il ministro dello sport Andrea Abodi, in una intervista a Sky Tg24. In arrivo novità in Formula Uno già a partire dal Gp di Baku, in Azerbaigian. Ci sarà un nuovo format di qualifiche che modificheranno il programma del sabato. Ascolta le news della mattina