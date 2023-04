Napoli, Roma, Lazio e Nba: le ultimissime

Dopo la vittoria sul campo della Juventus, il Napoli è ad un passo dallo Scudetto. La prossima settimana può essere quella decisiva per il trionfo aritmetico. Qual è la combinazione decisiva? Il titolo sarà degli azzurri se arriverà la vittoria nel derby contro la Salernitana sabato 29 aprile e se, il giorno dopo, domenica, ad ora di pranzo, la Lazio non vincerà in casa dell'Inter.

Smaltita la festa per la strepitosa qualificazione alle semifinali di Europa League, conquistata ai supplementari contro il Feyenoord in un Olimpico traboccante di passione, la Roma è costretta a fare i conti con gli infortuni arrivati durante la sfida con gli olandesi e notizie non positive arrivano da Chris Smalling e Georginio Wijnaldum. Usciti tutti e due per un problema al flessore della coscia sinistra, hanno entrambi riportato una lesione e oltre a dover saltare i prossimi match di campionato sono in forte dubbio per la sfida d'andata con il Bayer Leverkusen in programma l'11 maggio.

Yann Karamoh, attaccante del Torino, posta sui social un video dei minuti finali di Lazio-Torino, nel quale si vede un tifoso biancoceleste urlare possibili insulti razzisti nei suoi confronti. Le immagini sono state riprese a dieci minuti dalla fine del match tra i biancocelesti e i granata, che si è chiuso con la vittoria degli uomini di Juric per 1-0.

Proseguono i playoff di Nba, con quattro gare che si sono disputate nella notte italiana. Rimonta completata da parte di Golden State, che batte Sacramento al fotofinish per 126-125 e porta la serie sul 2-2. I campioni in carica mantengono i nervi saldi fino alla sirena finale, dove vincono di un solo punto anche grazie all'errore di Harrison Barnes, che manda sul ferro la possibile tripla della vittoria per i Kings. Steph Curry solito protagonista della partita con 32 punti.