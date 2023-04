Roma, Lazio, Juve e Diamanti: le ultimissime

La Roma a Bergamo cerca punti per la lotta alla qualificazione alla prossima Champions Legue. Partita importante, alla quale la squadra giallorossa arriva anche con la stanchezza per i centoventi minuti giocati giovedì sera contro il Feyenoord. Ecco perché José Mourinho scioglierà tutti i dubbi sulla formazione soltanto in giornata, dopo l'ultima sgambata dei suoi a Bergamo. C'è un ruolo in particolare con un maxi ballottaggio: la trequarti. Lorenzo Pellegrini è sicuro di giocare, ma non sa ancora con chi accanto: Paulo Dybala ha dato la sua disponibilità a giocare titolare.

L’incidente in auto, l’apprensione per le figlie, i giorni in ospedale e il rientro flash in campo. Ciro Immobile ha chiuso una settimana molto intensa dal punto di vista emotivo. E domenica, per rilassarsi e staccare la spina, è andato a Santa Severa. Un pranzo in riva al mare nel noto ristorante ‘L’Isola del Pescatore’. Sorrisi, buon cibo e sole. In regalo ha portato una sua maglia autografata. Il bomber della Lazio si ricarica così per il gran finale di stagione.

Si alimentano le polemiche per il gol annullato a Di Maria nel corso di Juventus-Napoli, il quale avrebbe permesso ai bianconeri di passare in vantaggio sugli azzurri. La marcatura non è stata convalidata a causa di un fallo precedente di Milik su Lobotka. Il popolo juventino ha reagito in maniera negativa al gol annullato, con lo stesso Di Maria che questa mattina ha postato su Instagram la foto del gol con un commento in cui non emergono parole, ma soltanto una emoticon arrabbiata. Un "messaggio" social che evidenzia lo stato d'animo dell'argentino dopo la terza sconfitta consecutiva rimediata dalla Juventus.

Alessandro Diamanti ha annunciato il suo addio al calcio. Il calciatore azzurro, 40 anni da compiere la prossima settimana, giocherà la sua ultima partita in Australia col suo Western United e poi appenderà gli scarpini al chiodo. L'annuncio è arrivato sull'account ufficiale del calciatore, che ha scritto una lunga ed emozionante lettera.