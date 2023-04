Roma, Lazio, Napoli e Juve: le ultimissime

Roma, serata nerissima: sconfitta con l’Atalanta e infortuni per Dybala e Llorente. Giallorossi colpiti da Pasalic nel primo tempo e dall’ex Toloi nel secondo. Pellegrini accorcia (nel finale prende anche un palo), ma subito dopo Koopmeiners chiude la partita sfruttando una papera clamorosa di Rui Patricio

Come il passato e il presente, anche il futuro si tinge di biancoceleste per Danilo Cataldi, 28enne centrocampista cresciuto nel vivaio della Lazio e attuale regista della squadra di Maurizio Sarri, che ha prolungato il suo accordo con il club. "La S.S. Lazio - si legge in una nota ufficiale della società - comunica che il calciatore Danilo Cataldi ha rinnovato il contratto con il club fino al 30 giugno 2027. Il centrocampista, che al momento vanta 207 partite e 9 gol in maglia biancoceleste, un Campionato Primavera, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana, con questo nuovo accordo potrà continuare a scalare la classifica dei calciatori più presenti nella storia della Lazio".

È tramontata sul nascere l'idea di posticipare Napoli-Salernitana, match che potrebbe già regalare lo scudetto agli azzurri di Luciano Spalletti, come era stato chiesto dal consigliere comunale partenopeo Gaetano Simeone (presidente della commissione Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile) attraverso una lettera indirizzata alle istituzioni. Una richiesta, quella di spostare il derby campano da sabato (29 aprile, ore 15) a domenica (30 aprile, ore 12:30), presentata per garantire la contemporaneità con la sfida di San Siro tra l'Inter e la Lazio (seconda a -17) oltre che per "tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza" e "prevenire episodi incresciosi". Motivazioni che non sembrano aver convinto la Lega Serie A, decisa a far rispettare il calendario attuale e per nulla intenzionata dunque a posticipare la sfida del ‘Maradona'.

Pugno duro da parte della Questura di Torino che ha preso dei seri provvedimenti nei confronti dei tifosi della Juventus che, nel corso del match di Coppa Italia con l'Inter dello scorso 4 aprile, hanno intonato dei cori e ululati razzisti nei confronti di Lukaku. I tifosi della Juventus che sono stati sottoposti a Daspo sono 171, al termine dell'inchiesta promossa dalla Digos di Torino. Sono stati analizzati filmati e audio che hanno permesso di risalire agli autori dei cori a sfondo razzista intonati ai danni di Lukaku.