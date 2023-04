Roma, Atalanta, Napoli e Nba: le ultimissime

Josè Mourinho ha analizzato la gara contro l'Atalanta di Gasperini, commentando la sconfitta per 3-1 e i numerosi infortuni che hanno caratterizzato il termine del match giallorosso. "Dybala ha un problema traumatico ora, ma per Abisso era niente, non siamo poderosi nè individualmente nè per struttura di club come ho visto ieri o l'altro ieri una squadra mettere pressione senza alcun tipo di conseguenza. Siamo insieme e sabato saremo insieme all'Olimpico.".

La rivalità tra Atalanta e Roma sfocia anche nella maleducazione dei protagonisti che dopo il fischio finale non si tirano indietro per continuare ad alimentare le scintille viste in campo. Il centrocampista dell’Atalanta Marten De Roon, al termine della partita ha pubblicato sul proprio profilo ufficiale una foto in cui mostra il dito medio. Lo scatto non casuale è accompagnato da un commento in inglese che tradotto significa: quando le tue radici sono a Rotterdam e hai battuto l'AS Roma. Il giocatore lega la foto alla rivalità tra la squadra di Mourinho e Feyenoord, dopo la recente eliminazione da parte degli olandesi subita per mano della formazione giallorossa.

Insigne avrà anche lasciato il Napoli ma rimarrà per sempre tifoso e riferimento per l'ambiente. Anche dopo la vittoria contro la Juventus, che avvicina gli azzurri al terzo scudetto, l'ex capitano ha dimostrato la sua vicinanza sui social. Queste le parole di Insigne nel post: "JE STO’ VICINO A TE. Alcuni amori li senti sempre molto vicini, è stato molto difficile non esprimermi in questo periodo; ma da tifoso napoletano sò scaramantico. Ma questa volta posso dirlo: manca poco al grande SOGNO. AVANTI COSÌ!”

Allungo sul 3-1 per Miami Heat e Los Angeles Lakers ai quarti dei play-off Nba nelle rispettive serie contro Milwaukee Bucks e Memphis Grizzlies. Nella Eastern Confernce, Miami si impone nella notte italiana in gara-4 per 119-114 con una super performance di Butler, capace di contribuire con un bottino personale di 56 punti; i Lakers hanno invece bisogno di un overtime per vincere per 117-111 nonostante i 36 punti di Bane.