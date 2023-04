Napoli, Roma, Lazio e Juve: le ultimissime

Vertice on line con la Prefettura per la festa scudetto del Napoli. Collegato da Ginevra, c’è il presidente De Laurentiis e da Napoli c’è l’head of operation, Formisano; per il Comune c’è l’assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità, De Iesu, ma dovrebbe intervenire il Sindaco, Manfredi. Tema dell’incontro, l’organizzazione della festa spontanea, quella che prevedibilmente potrebbe scattare domenica prossima. Condizione indispensabile perché il Napoli conquisti lo scudetto: che batta sabato la Salernitana; che la Lazio non vinca a Milano.

Un duro intervento in ritardo di Palomino e Dybala resta dolorante a terra. Succede nel finale del match perso dalla Roma in casa dell'Atalanta, con il difensore nerazzurro solo ammonito dall'arbitro Irrati. Oltre all'ansia per le condizioni dell'argentino, è la rabbia il sentimento che pervade il popolo giallorosso che si sfoga sui social. Un'entrata, quella di Palomino, che viene definita "killer" e c'è chi si chiede "Come fa a non essere da rosso il fallo di Palomino su Dybala”.

Mattia Zaccagni l’uomo imprescindibile di una Lazio che vola. L’esterno sta vivendo la sua miglior stagione: 38 presenze totali, 10 reti e 9 assist. É diventato goleador come gli aveva consigliato Sarri: più presente in area e più soddisfazioni. Ha eguagliato le reti siglate con il Verona (15 totali). Ci è riuscito con metà delle presenze. La Lazio se lo vuole tenere stretto e si parla già di rinnovo del contratto. A Tvplay, Mario Giuffredi, manager del giocatore, ha parlato del futuro del calciatore: “C’è solo la Lazio, con Lotito si sta parlando del rinnovo”.

Paredes si interroga sul futuro in vista della fine della stagione. L'Equipe ha parlato dei calciatori che il PSG ha trasferito in prestito nel corso della sessione estiva di calciomercato, facendo un sunto sui possibili rientri e su coloro i quali il club francese non avrebbe più voglia di puntare. Tra questi c'è Paredes. Il centrocampista argentino probabilmente non sarà confermato dalla Juventus, con il conseguente ritorno a Parigi. Il PSG, però, non avrebbe intenzione di coinvolgerlo nel progetto tecnico della prossima annata.