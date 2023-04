Roma, Lazio, Juve e Tottenham: le ultimissime

La certezza si avrà solo domani con ulteriori esami, ma intanto i primi accertamenti hanno fatto tirare un sospiro di sollievo alla Roma: non sembra esserci nulla di rotto nella preziosissima caviglia sinistra di Paulo Dybala. Domani farà ulteriori controlli sempre al piede e al flessore, ma intanto oggi la risonanza ha mostrato che non c’è nulla di rotto. C’è dolore, quelli sì, ma la caviglia non è gonfia e il grande spavento è passato.

Un giorno e mezzo di riposo, la Lazio ha ripreso oggi gli allenamenti. Tutti in campo, si inizia a pensare all’Inter. Contro i nerazzurri in trasferta c’è in palio un pezzetto di Champions. Domani doppia seduta, poi sessioni singole sino a sabato. Rifinitura e partenza verso Milano. Sarri aspetta il ritorno di Luca Pellegrini, l’altro ieri a riposo per un fastidio al ginocchio. Ha giocato nei minuti finali della partita di sabato contro il Torino. Da valutare anche Stefan Radu fermato dalla febbre. Immobile pronto a tornare dal primo minuto dopo aver ritrovato il campo

Arrivano sanzioni per la Juve e un suo tesserato. È uscito il comunicato del Giudice Sportivo relativo alla 31^ giornata di Serie A. Al suo interno rientrano anche i provvedimenti per quanto riguarda la partita tra i bianconeri e il Napoli, in particolare per il finale di gara ricco di tensioni. La Juve ha ricevuto una multa di 15mila euro per un coro rivolto dai tifosi all'arbitro. Anche Marco Landucci, vice-allenatore bianconero, è stato sanzionato con un'ammenda da 5mila euro per "aver rivolto epiteti offensivi" a Spalletti.

Brutto ko per il Tottenham domenica scorsa: in casa del Newcastle gli Spurs sono caduti pesantemente, con un risultato finale di 6-1 a favore dei Magpies. E le prime 5 reti del Newcastle sono arrivate in soli 21' dopo il calcio d'inizio. E così Harry Kane e compagni hanno pensato una bella quanto inusuale iniziativa: rimborsare il biglietto ai tifosi presenti. Ad annunciarlo sono i profili social del Tottenham: "Comprendiamo la vostra frustrazione e la vostra rabbia. Sappiamo che le parole non bastano in queste situazioni, una sconfitta come questa fa male. Apprezziamo il vostro supporto sempre, in casa e in trasferta, e per questo vorremo rimborsare il costo del biglietto della partita del St Jame's Park.