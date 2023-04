Coppa Italia, Dybala, Lulic e Napoli: le ultimissime

Attesa per Inter-Juventus. Dybala vuole giocare contro il Milan. La Lazio prepara la festa del 26 maggio. Verso lo slittamento a domenica di Napoli-Salernitana

ROMA – Ritorno delle semifinali di Coppa Italia alle 21 la sfida tra Inter e Juventus dopo l'1-1 maturato a Torino. Le probabili formazioni. La Roma è in ansia per Dybala: ieri la caviglia sinistra non era gonfia ma gli faceva ancora male per questo, nel tardo pomeriggio, è stato sottoposto a un controllo a Trigoria che ha evidenziato una forte contusione sì, ma niente altro. Oggi si deciderà se effettuare anche una risonanza alla caviglia intanto la speranza è quello di averlo a disposizione già contro il Milan. La Lazio prepara la festa per il decennale della vittoria in Coppa Italia contro la Roma del 26 maggio 2013: in occasione della sfida interna contro la Cremonese del 28 maggio, ultima in casa della stagione ci saranno tutti allo stadio Lulic in testa, questa almeno l'idea del club che per l'occasione ha preparato una maglia celebrativa. Il derby Napoli-Salernitana, in programma sabato alle 15, potrebbe slittare alle 12.30 di domenica in concomitanza con Inter-Lazio o al massimo alle 15 per motivi di ordine pubblico legati alla gestione dell’eventuale festa cittadina per la vittoria dello scudetto.