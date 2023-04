Dybala, Lukaku, Quartararo e tennis: le ultimissime

Dybala: "Io e Tammy porteremo la Roma in Champions". Il Chelsea vuole tenersi Lukaku. Quartararo: "Vogliamo vincere". Torna l'ATP in Cina

ROMA - “Abraham è un giocatore giovane ma con molta esperienza. Ha vinto la Champions, l’anno scorso ha segnato tanti gol pesanti con la Roma. Sicuramente possiamo fare molto meglio di quanto stiamo facendo”. E' la promessa che paulo Dybala, attaccante della Roma, protagonista del nuovo contenuto dal titolo 'Scacco Capitale', prodotto da Dazn con la collaborazione del club giallorosso fa ai tifosi: “Ci stiamo conoscendo e cerchiamo di fare il massimo, speriamo che in queste ultime partite possiamo dare alla Roma i gol che servono per arrivare in Champions”. Romelu Lukaku spera in questo finale di stagione di guadagnarsi la conferma all'Inter ma il suo cartellino resta del Chelsea che potrebbe offrirgli una seconda chance. Stando al "Telegraph", i Blues avrebbero ormai individuato in Mauricio Pochettino il tecnico per la prossima stagione e proporranno all'attaccante belga di rilanciarsi sotto la sua guida. Il futuro di Lukaku sarà deciso solo al termine della stagione. “E' stato grandioso tornare sul podio ma c'è ancora da lavorare". Dopo il terzo posto di Austin, Fabio Quartararo guarda con fiducia al weekend di Jerez, pista dove lo scorso anno chiuse secondo, sperando in una Yamaha che continui a crescere. "In partenza siamo migliorati molto ad Austin rispetto all'Argentina e questo ci ha aiutato a ottenere il terzo posto in gara - sottolinea il francese - Jerez è un buon circuito per noi, solitamente siamo abbastanza competitivi qui e possiamo lottare per la vittoria, che è anche l'obiettivo di quest'anno". Dopo quattro anni di stop a causa della pandemia torna il grande tennis in Cina. E per il torneo Atp di Zhuhai del prossimo mese di settembre gli organizzatori hanno confermato la presenza di Daniil Medvedev. Ascolta le news della mattina