Inter, Dybala, Cataldi e Senna: le ultimissime

Inter in finale di Coppa Italia. Solo una distorsione per Dybala. Cataldi: Realizzato un sogno". Imola ricorda Senna

ROMA – E' l'Inter la prima finalista di Coppa Italia. Dopo l'1-1 maturato allo stadium contro la Juventus i nerazzurri hanno battuto i bianconeri a San Siro 1-0 grazie alla rete nel primo tempo di Dimarco e volano in finale dove sfideranno la vincente di Cremonese-Fiorentina con i viola che all'andata hanno vinto 0-2 a Cremona e hanno messo già messo piede in fiale che si giocherà il 24 maggio allo stadio Olimpico di Roma. Sospiro di sollievo per Paulo Dybala. Gli esami di oggi hanno escluso lesioni, ma confermato il quadro distorsivo/contusivo alla caviglia sinistra. Il calciatore resta in dubbio per la sfida con il Milan di sabato, ma proverà fino all'ultimo a mettersi a disposizione della Roma. Il rinnovo fino al 2027 firmato l'altro ieri con la Lazio lega ancora di più Danilo Cataldi al club della sua vita. Il centrocampista biancoceleste, parlando a Lazio Style Radio, ha commentato l'importanza dell'avvenimento: "Un legame lungo oltre vent'anni rappresenta un pezzo di vita, spero di onorarlo al meglio fino a quando me ne sarà data l'opportunità". Imola ricorderà Ayrton Senna e Roland Ratzenberger, a 29 anni dalla morte dei due piloti di Formula 1 nel fine settimana del 14/o Gran Premio di San Marino (30 aprile e 1 maggio 1994), con un momento in programma lunedì 1 maggio organizzato dal Comune, dall'autodromo 'Enzo e Dino Ferrari' e da If-Imola Faenza Tourism Company. Nella giornata l'autodromo sarà aperto al pubblico, riservato ai pedoni, dalle 9 alle 18.