Fiorentina, Napoli, Lazio e Premier League: le ultimissime

Fiorentina ad un passo dalla fine dove sfiderà l'Inter. Caos sullo slittamento di Napoli-Salernitana. Lotito punta su Berardi. Poker del City all'Arsenal

ROMA – Asi chiudono le semifinali di Coppa Italia con la sfiuda tra Fiorentina e Cremonese. All'andata la viola si impose a Cremona 0-2, ieri nell'altra semifinale si è qualificata l'Inter che ha battuto la Juventus. Slitta la decisione sullo slittamento. Gioco di parole tortuoso, è vero, ma lo è anche la questione dello spostamento a domenica di Napoli-Salernitana, da calendario in programma sabato alle 15 al Maradona, per motivi di ordine pubblico legati all’eventuale festa scudetto. Domenico Berardi è uno dei principali obiettivi di mercato della Lazio. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola Lotito sarebbe pronto a offrire 25 milioni più il cartellino di Matteo Cancellieri, vicino ai neroverdi anche prima di trasferirsi nella Capitale. Il Manchester City travolge l’Arsenal per 4-1 nel big match della 33/a giornata della Premier League e riapre la lotta per il titolo. La squadra di Guardiola si porta ora a -2 dai Gunners ma con due gare in più da giocare. Le reti dei citizens di De Bruyne (doppietta), Stones e l'immancabile Haaland, mentre per gli ospiti non basta la rete del 3-1 di Holding. Nelle altre partite, il Liverpool ha battuto per 2-1 il West Ham mentre perde ancora il Chelsea 0-2 in casa con il Brentford. In chiave salvezza fondamentale vittoria del Nottingham Forest che batte 3-1 il Brighton di De Zerbi. - amr/ccl