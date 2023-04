Serie A, Roma, Real Madrid e tennis: le ultimissime

Gli arbitri della 32ª giornata. Stadio della Roma è di pubblico interesse. Modric pronto a rinnovare con il Real Madrid. Medvedev sfida Alcaraz a Madrid

ROMA - Sarà Orsato a dirigere Roma-Milan, Guida arbitrerà Inter-Lazio. Napoli-Salernitana è stata affidata a Marcenaro. Questi i i nominativi degli arbitri che dirigeranno le gare valide per la 32/a giornata del campionato di Serie A 2022/23 in programma domenica 30 aprile. Lecce-Udinese (venerdì 28, ore 18.30): Marchetti, Spezia-Monza (venerdì 28, ore 20.45): Rapuano, Napoli-Salernitana (sabato 29, ore 15): Marcenaro, Roma-Milan (sabato 29, ore 18): Orsato, Torino-Atalanta (sabato 29, ore 20.45): Sacchi, Inter-Lazio (ore 12.30): Guida, Cremonese-Verona (ore 15): Doveri, Sassuolo-Empoli (ore 15): Dionisi, Fiorentina-Sampdoria (ore 18): Giua, Bologna-Juventus (ore 20.45): Sozza. La commissione Patrimonio di Roma Capitale ha espresso stamattina parere favorevole alla delibera sul pubblico interesse sullo Stadio della Roma, con 8 favorevoli. Il matrimonio di Luka Modric con il Real Madrid durerà almeno un altro anno. Lo rivela il quotidiano As, secondo cui il passo più importante per il rinnovo del giocatore croato è già stato compiuto con l'incontro tra il giocatore e Florentino Perez. Dalle insidie della terra battuta al 'timore' di trovarsi di fronte uno specialista come Carlos Alcaraz. Daniil Medvedev, il n.3 del mondo e n.2 in tabellone a Madrid dietro proprio al baby fenomeno spagnolo, si racconta in vista di uno dei tornei più insidiosi per lui, e con prospettiva su Roma.