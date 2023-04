Napoli, Trentalange, Barcellona e Marquez: le ultimissime

Slitta a domenica Napoli-Salernitana. Annullati i 3 mesi di inibizione a Trentalange. Chiude la tv del Barcellona. Marquez non correrà in Spagna

ROMA - Napoli-Salernitana si giocherà domenica 30 aprile alle 15. Il Comitato di analisi sulle manifestazioni sportive (Casms) - l'organismo al quale aveva passato la palla l'Osservatorio sulle manifestazioni sportive del Viminale - ha dato il via libera allo spostamento, come chiesto da diverse parti. Spetta ora al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza prendere la decisione formale. La Corte federale d'appello, ascoltato questa mattina in video conferenza Alfredo Trentalange, ha accolto il ricorso presentato dall'ex presidente dell'Aia e ha cancellato in secondo grado di giudizio sportivo anche i tre mesi di inibizione che il tribunale federale aveva comminato a Trentalange per il caso Rosario D'Onofrio, l'ex procuratore capo dell'Aia arrestato per traffico di droga internazionale. Il Barcellona in piena crisi finanziaria taglia i costi, e chiude dopo 24 anni Barca Tv. Il club catalano, secondo quanto riportano i media spagnoli, ha infatti annunciato oggi che non rinnoverà l'accordo con la compagnia Telefonica per il canale dedicato ai colori blaugrana. Sarebbero 130 le persone a rischio licenziamento, da luglio prossimo. "Mi aspettavo di essere qui a gareggiare. Il gp di Spagna è uno dei più importanti per me, per il team, per tutti gli sponsor e soprattutto per i tifosi ed è uno dei miei circuiti preferiti, ma realisticamente parlando i medici dall'inizio hanno detto che lo stop era di 6-8 settimane". Marc Marquez, ancora convalescente dopo l'incidente sulla pista di Portimao e l'operazione alla mano, dopo aver annunciato il forfait a Jerez ha parlato di come sta andando la ripresa.