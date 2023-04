Roma, Fiorentina, Premier e Mangia: le ultimissime

Mourinho e Dybala pronti a restare. Sarà Inter-Fiorentina la finale di Coppa Italia. Pari del Tottenham. Nessune molestie per Mangia sospeso per condotta impropria

ROMA - José Mourinho è pronto a guidare la sua Roma almeno per un’altra stagione, Paulo Dybala è pronto a seguirlo spinto dal grande feeling con il suo tecnico e la tifoseria, e persuaso da un progetto che punta a lanciare la squadra verso obiettivi sempre più ambiziosi. Lo scrice oggi il Corriere dello Sport in edicola. La Fiorentina torna dopo nove anni a disputare una finale di Coppa Italia: il prossimo 24 maggio sarà l'avversaria dell'Inter allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ai gigliati basta una prestazione appena sufficiente per gestire il successo per 2-0 ottenuto nella sfida di andata contro la Cremonese. Debutta con un pareggio in rimonta (2-2) Ryan Mason, terzo tecnico stagionale sulla panchina del Tottenham dopo gli addii di Conte e Stellini, nel match contro il Manchester United valido per la 33/a giornata di Premier League. Il Consiglio di salvaguardia della Federcalcio maltese ha notificato oggi la decisione in relazione ai reclami che erano stati mossi contro l'ex allenatore della nazionale, Devis Mangia. Il board non ha trovato prove sufficienti a sostegno dell'accusa di molestie sessuali, non ha trovato prove sufficienti a sostegno dell'accusa di adescamento, ma ha trovato prove sufficienti a sostegno dell'accusa di condotta impropria.