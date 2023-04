Napoli, Roma, Milik e Berrettini: le ultimissime

Napoli-Salernitana si gioca domenica alle 15. L'arbitro Serra chiede di anticipare l'udienza per la lite con Mou. Milik: "Siamo la Juve e reagiremo". Berrettini da forfait agli Internazionali d'Italia

ROMA - Non c'erano dubbi, ma ora è arrivata anche la comunicazione ufficiale da parte della Lega di Serie A: la partita Napoli-Salernitana, valida per la 32esima giornata, si disputerà domenica alle ore 15 allo stadio Maradona. La gara inizialmente era stata inserita in calendario per sabato alle ore 15, ma dopo la richiesta da parte delle istituzioni e il parere favorevole del Casms la Lega ha posticipato l'incontro. L'arbitro Marco Serra chiede di anticipare l'udienza davanti al Tribunale federale nazionale e di emettere una sentenza predibattimentale di proscioglimento. Lo spiega l'avvocato Gabriele Bordoni, a fronte del deferimento per il suo assistito, quarto uomo della partita Cremonese-Roma del 28 febbraio, a causa della lite con l'allenatore José Mourinho. Ieri c'è stata la fissazione dell'udienza, per il 25 maggio. "Sono giorni difficili e siamo tutti delusi, ma non è il momento di mollare: ci sono ancora degli obiettivi importanti da raggiungere, siamo la Juve": attraverso il proprio profilo Instagram, Arkadiusz Milik prova a compattare l'ambiente bianconero nel momento più delicato della stagione. "Mi sono aggrappato alla speranza di poter giocare a Roma, un torneo che per me significa molto e dove, probabilmente, sono iniziati tutti i miei sogni. Purtroppo però, i risultati dell'ultima risonanza hanno mostrato che ho bisogno di almeno un'altra settimana prima di poter ricominciare ad allenarmi fisicamente". Con queste parole, su Instagram, Matteo Berrettini annuncia il forfait per gli Internazionali d'Italia.