Roma, Milan, Ferrari e tennis: le ultimissime

La Roma sospende l'accordo con Digitalbids. Pioli fa il punto degli infortunati. Pole di Leclerc di Azerbaigian. Al 2 maggio al via gli Internazionali d'Italia

ROMA - La Roma sospende l'accordo con Digitabits, lo sponsor presente sulla maglia dalla scorsa stagione. Il motivo, naturalmente, è strettamente economico. L'azienda leader nella creazione di innovativi asset digital non ha infatti rispettato al 31 marzo - secondo quanto appreso da Trigoria - la tranche di pagamento prevista nel contratto. Alla vigilia della trasferta di Roma, Stefano Pioli fa il punto sugli infortunati di casa Milan: "Ibra sta un pochino meglio, ma non abbiamo ancora la diagnosi definitiva. Dovremo valutare nei prossimi giorni", spiega il tecnico, dopo che lo svedese si era infortunato durante il riscaldamento poco prima di entrare in campo con il Lecce. Ferrari in pole position nel Gp dell'Azerbaigian in programma domenica sul circuito cittadino di Baku con Charles Leclerc. Il pilota monegasco ha preceduto le due Red Bull di Max Verstappen, distante 188 millesimi, e Sergio Perez, a 292 millesimi. Quarto posto per l'altra rossa di Carlos Sainz, a 813 millesimi dal monegasco. Quinta la Mercedes di Lewis Hamilton. I primi match di questa edizione "extralarge" degli Internazionali d'Italia si giocheranno il 2 maggio al Foro Italico di Roma, quando inizieranno le prequalificazioni. L'8 e il 9 maggio saranno in scena le qualificazioni, i match validi per il tabellone principale femminile scatteranno il 9 maggio, mentre quelli di primo turno maschile sono in programma dal 10 maggio. Il 20 maggio il Foro Italico incoronera' la sua nuova regina, mentre il 21 maggio si chiudera' con l'ultimo atto del tabellone maschile. Ascolta le news del pomeriggio