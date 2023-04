Sarri, Spalletti, Roma e Manchester United: le ultimissime

Sarri: "Voglio una reazione". Spalletti: "Lo slittamento? Non siamo noi a decidere". La Roma femminile è campione d'Italia. Settimane decisive per la cessione dello United.

ROMA - "Se giochiamo per una cosa già acquisita siamo morti". Maurizio Sarri ha parlato così in conferenza stampa prima del match tra Inter e Lazio. Il tecnico biancoceleste vuole una reazione importante dopo il ko contro il Torino. E non ammette nessuna distrazione, nemmeno quando gli chiedono dello scudetto del Napoli.“Noi non abbiamo affidato al prefetto e al fato quello che è stato il nostro campionato, l'abbiamo affidato alla nostra idea di gioco e alla volontà di rendere felici delle persone che come l'altra sera ci aspettano con il fiato sospeso in un aeroporto per delle ore o nelle strade soltanto per veder passare il pullman di colore azzurro”. Luciano Spalletti si defila rispetto a qualche polemica che è seguita alla decisione di spostare il giorno, da oggi a domani, del derby campano Napoli-Salernitana. La Roma femminile è campione d'Italia grazie al 2-1 sulla Fiorentina che la rende irragiungibile. Lo sceicco Jassim bin Hamad al-Thani dovrebbe presentare una terza offerta per l'acquisto del Manchester United, migliorata fino a 5 miliardi di sterline ma ancora sotto di un miliardo rispetto alla quotazione fatta dagli attuali proprietari, i Glazer. Lo scrive il Guardian, nella notte in cui scade il termine per la terza e ultima offerta d'acquisto. Lo sceicco qatariota rimane intenzionato ad acquistare il 100% del club ma non vuole pagare più di quanto crede che lo United valga. Ascolta le news della mattina