Lazio, Napoli, Roma e Juventus: le ultimissime

Sarri cerca punti Champions contro l'Inter con il Napoli spettatore interessato. Il Milan riacciuffa la Roma. La Juve si vuole riscattare

ROMA - Incroci Champions con vista scudetto in questa 32a giornata del campionato di calcio di Serie A: alle 12.30 la Lazio sfiderà l'Inter a San Siro per consolidare il secondo posto con il Napoli spettatore interessato: Spalletti alle 15 sfida la Salernitana e, se i biancocelesti perderanno, potrà festeggiare lo scudetto. Juventus alle 20.45 di scena a Bologna per ripartire mentre la Roma è stata beffata nel finale dal Milan che ha trovato un insperato pareggio.