Napoli, Lazio, Formula Uno e Moto Gp: le ultimissime

Il Napoli rimanda la festa scudetto. L'Inter batte la Lazio 3-1. A Baku trionfo Red Bull. In MotoGp torna a vincere Bagnaia

ROMA – Il Napoli rimanda di una giornata la festa scudetto. La squadra di Spalletti infatti non ha approfittato della sconfitta della Lazio e pareggia al Maradona 1-1 contro la Salernitana. Al colpo di testa di Olivera ha risposto a 6' dalla fine Dia che ha gelato i tifosi azzurri che diovranno aspettare la gara di Udine per festeggiare il tricolore. Cade ancora la Lazio. Secondo ko di fila con l'Inter che vince 3-1 in rimonta. Apre Felipe Anderson su un errore incredibile di Acerbi. Nella ripresa pareggia Lautaro Martinez, poi Gosens porta avanti la squadra di Inzaghi. Al 90' erroraccio di Vecino: palla indietro a Provedel sulla quale si fionda Lautaro Martinez. Doppietta e tris finale. Secondo posto in bilico e assist perfetto per il Napoli, pronta a festeggiare lo scudetto. Doppietta Red Bull nel Gp Azerbaigian sul circuito cittadino di Baku. A vincere è Sergio Perez davanti al campione del mondo e compagno di squadra Max Verstappen. Terzo gradino del podio, primo per la Ferrari in stagione, per Charles Leclerc, che ha avuto un week-end di alto livello con la pole il secondo posto nella sprint di sabato. Il Gran Premio di Spagna, valido come quarta tappa del mondiale 2023 di MotoGP, ha visto trionfare Francesco Bagnaia. Il pilota della Ducati, scattato dalla quinta casella, ha ingaggiato una lotta serrata con i piloti della KTM, Jack Miller e Brad Binder (quest'ultimo vincente nella Sprint del sabato), resistendo nel finale agli ultimi tentativi del pilota sudafricano.